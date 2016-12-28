Дело челябинских риэлторов, обвиняемых в мошенничестве, передали в суд

По данным прокуратуры области, соучастники в 2014—2015 годах путем обмана завладели денежными средствами и 25 квартирами жителей города Копейска Челябинской области при заключении сделок купли-продажи недвижимости. Так, одна из соучастниц, занимая должность инженера в отделе по Копейску Федеральной кадастровой палаты Росреестра по Челябинской области, оформляла регистрацию предоставленных соучастниками подложных документов на право собственности жилыми помещениями, после этого подельники получали право собственности на квартиры, уточняет прокуратура. Общий ущерб, причиненный 30 потерпевшим, составил свыше 46 миллионов рублей, добавляет ведомство.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы из 13 лиц, в состав которой входили риэлторы и сотрудница Росреестра. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере», уточняется в сообщении.

В ходе следствия обвиняемыми добровольно погашен ущерб на 23 миллиона рублей, кроме того, по ходатайствам органов следствия, судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 14 миллионов рублей, добавляет надзорное ведомство.