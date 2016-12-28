ЧП в поселке Ферма: в новом спорткомплексе рухнула крыша

Крыша сданного этой осенью комплекса рухнула ночью. Собственную проверку начали в прокуратуре.



С виду не скажешь, что с детским спортивным комплексом что-то не так. Но растяжки и объявления явно намекают — вход закрыт. Присмотревшись, становится ясно — здание повело. Более наглядная картина открывается изнутри — зияющая дыра прямо посередине крыши. Выгнутые железные балки. А в центре зала — трехметровый сугроб.



На сегодняшний день спорткомплекс «Кипр» в поселке Ферма закрыт не только для посетителей, что естественно, но и для рабочих. Об этом свидетельствуют растяжки и объявления. Не исключено, что существует угроза повторного обрушения.



Первое и самое очевидное предположение — кровля обрушилась под тяжестью снега. В этом сейчас разбираются сотрудники прокуратуры.



Василий Костевич, прокурор Пермского района: «Комментировать пока нельзя, потому что нет на руках заключения экспертизы. Но проверку прокуратура уже начала в полном объеме».



ЧП произошло ночью. Только благодаря этому удалось избежать человеческих жертв. Секции по футболу, баскетболу и каратэ пользуются у местной детворы большой популярностью. Оказалось, что проблемы с крышей были еще задолго до.



Дети: «Всё нормально, мы занимались. Правда, с труб капало».



Новый спортзал был открыт в сентябре этого года. Администрация Двуреченского сельского поселения приобрела здание у компании ООО «Контакт-Строй» за 18 миллионов рублей. Судя по информации из открытых источников, для строительной фирмы это был первый и, скорее всего, последний госзаказ.



Андрей Непогодин, заместитель главы администрации Двуреченского сельского поселения: «Крышу не убирали, потому что у нас есть определенные периоды уборки, это весенний период, чтобы не было схода снега. Здесь необходимости не было».



Как заявили в администрации поселения, по документам застройщика возведение спорткомплекса было выполнено по всем правилам. Если они вновь проведут ремонт, где гарантия, что после него кровля не рухнет?