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14:31 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Хозяина дома, где отравилась угарным газом семья, будут судить

Прокуратура Миллеровского района после тщательной проверки дала обвинительное заключение в отношении жителя Ростовской области, которого обвиняют в нарушении техники безопасности эксплуатации газового оборудования, в результате чего погибла семья.

По версии следствия, мужчина проживает в поселке, расположенном рядом с трассой М-4 «Дон». Он сдавал в посуточную аренду свой дом гражданам, проезжающим по трассе. Но эта услуга была опасна, так как в доме газовый нагреватель воды не имел газоотвода. Несмотря на запрет газовой службы на подключение, обвиняемый стал пользоваться нагревателем.

Данные нарушения техники безопасности стали причинной отравления угарным газом и как следствие смерти супругов и их несовершеннолетней дочери, которые по пути на черноморское побережье остановились переночевать в доме обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

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