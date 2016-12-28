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15:51 (мск), источник: Фонтанка

В полицию Петербурга заявили о похищении прораба

Полиция Петербурга проводит проверку по заявлению о похищении гражданина Таджикистана, работающего прорабом на стройке на улице Маршала Тухачевского. Неизвестные якобы потребовали от его жены 300 тысяч рублей выкупа.

Источник: РИА "Новости"

Как стало известно «Фонтанке», 27 декабря в полицию с заявлением обратилась теща пропавшего мужчины. По ее словам, зять работает прорабом на строительной площадке, и накануне ему должны были перевести деньги для выплаты рабочим аванса. Однако с шести вечера прораб перестал выходить на связь, на рабочем месте на улице Маршала Тухачевского, 39, его не оказалось.

Ночью на телефон жены пропавшего начали приходить смс-сообщения. Сначала супруг сообщил, что его похитили: надели на голову черный мешок, посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Потом он позвонил и объяснил родственникам, что его удерживают где-то за городом и отпустят, только если за него заплатят выкуп. Место и время передачи 300 тысяч рублей жене должны были сообщить утром 27 декабря, но мужчина и его предполагаемые похитители на связь больше не вышли. Телефон пропавшего выключен.

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