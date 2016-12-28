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15:50 (мск), источник: РИА Новости

Верховный суд отменил приговор оправданному петербургскому киллеру

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор, вынесенный в Петербурге на основании вердикта присяжных, по делу против двоих обвиняемых в наемном убийстве, исполнитель которого полностью признал вину и сотрудничал со следствием, сообщил РИА Новости в среду представитель пресс-службы суда.

Источник: РИА Новости

По данным петербургского управления СК, обвиняемый Алан Габараев, желая получить в наследство недвижимость своей тети, решил организовать ее убийство. Он предложил убить женщину своему знакомому Мендику Кокоеву за 2 миллиона рублей. Кокоев раздобыл во Владикавказе пистолет Макарова, приехал в Петербург и убил женщину в конце декабря 2014 года в квартире дома 21 по Баскову переулку.

СК сообщал, что Кокоев полностью признал свою вину, рассказал об обстоятельствах убийства и что выбросил пистолет в реку. Позже сотрудники петербургского ГУ МЧС нашли пистолет в указанном Кокоевым месте. Судебная баллистическая экспертиза подтвердила, что именно из этого пистолета была убита женщина. Дело было передано в Санкт-Петербургский городской суд, коллегия присяжных заседателей которого вынесла оправдательный вердикт, после чего Габараев был освобожден в зале суда.

«Верховный суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение», — сказал собеседник агентства.

Ранее управление СК по Петербургу сообщало, что, несмотря на имеющуюся совокупность доказательств, Кокоев и Габараев были оправданы в убийстве, а вердиктом присяжных заседателей Кокоев был признан виновным лишь в хранении оружия.

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