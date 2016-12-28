Пермская чиновница, обокравшая детей-сирот, отправится в колонию
ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Бывшая сотрудница администрации Верещагинского района, отвечавшая за обеспечение жильем
ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Бывшая сотрудница администрации Верещагинского района, отвечавшая за обеспечение жильем
Чиновница вместе с двумя своими подельниками разработала схему по хищению казенных денег. Она подыскивала квартиры для дальнейшего их приобретения в муниципальную собственность и передачи
Всего мошенники за 2013 год заработали около миллиона рублей при продаже шести квартир. В ходе следствия выяснилось, что годом ранее была прокручена подобная схема. Тогда прибыль злоумышленников превысила 2,5 миллиона, рассказали в прокуратуре.
Организатор преступной группы получила 6,5 лет колонии общего режима и оштрафована на 90 тысяч рублей. Кроме того, женщине и ее сообщникам пришлось возместить причиненный ущерб.
Один из подельников отправился за решетку на 6 лет. Второго от наказания спасла амнистия, при этом он добровольно вернул похищенные деньги.