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15:04 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Пермская чиновница, обокравшая детей-сирот, отправится в колонию

ПЕРМЬ, 28 декабря, РИА ФедералПресс. Бывшая сотрудница администрации Верещагинского района, отвечавшая за обеспечение жильем детей-сирот, ближайшие 6,5 лет проведет в колонии.

Чиновница вместе с двумя своими подельниками разработала схему по хищению казенных денег. Она подыскивала квартиры для дальнейшего их приобретения в муниципальную собственность и передачи детям-сиротам и педагогам в качестве господдержки. Вот только стоило такое жилье значительно меньше, чем выделялось на его покупку из бюджета. Разницу злоумышленники складывали себе в карман.

Всего мошенники за 2013 год заработали около миллиона рублей при продаже шести квартир. В ходе следствия выяснилось, что годом ранее была прокручена подобная схема. Тогда прибыль злоумышленников превысила 2,5 миллиона, рассказали в прокуратуре.

Организатор преступной группы получила 6,5 лет колонии общего режима и оштрафована на 90 тысяч рублей. Кроме того, женщине и ее сообщникам пришлось возместить причиненный ущерб.

Один из подельников отправился за решетку на 6 лет. Второго от наказания спасла амнистия, при этом он добровольно вернул похищенные деньги.

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