В Нефтекамске произошел крупный пожар
В Нефтекамске произошел крупный пожар, сообщает «ТНТ-Нефтекамск».
В Нефтекамске произошел крупный пожар, сообщает «ТНТ-Нефтекамск».
В микрорайоне Касево сгорел жилой дом и хозяйственные постройки.
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Пенсионерка, проживавшая в этом доме, сама едва осталась жива.
Возгорание произошло утром, сначала загорелась веранда, затем огонь охватил весь дом.
В результате пожара также пострадали хозяйственные постройки соседних участков. Погибших и пострадавших людей нет.