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14:59 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Нефтекамске произошел крупный пожар

В Нефтекамске произошел крупный пожар, сообщает «ТНТ-Нефтекамск».

В микрорайоне Касево сгорел жилой дом и хозяйственные постройки.

Сохранить какое-либо имущество хозяйке не удалось.

Пенсионерка, проживавшая в этом доме, сама едва осталась жива.

Возгорание произошло утром, сначала загорелась веранда, затем огонь охватил весь дом.

В результате пожара также пострадали хозяйственные постройки соседних участков. Погибших и пострадавших людей нет.

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