В Севастополе при ликвидации пожара в общежитии эвакуировали 23 человека

Огнеборцы немедленно приступили к эвакуации жильцов с четвёртого и пятого этажей общежития и ликвидации пожара. Всего на улицу вывели 22 человека, из которых четыре — дети. Параллельно с этим, рядом с комнатой в которой произошёл пожар был обнаружен мужчина, его вывели на свежий воздух. В 10.45 пожар на площади 2 кв.м. был локализован, а в 10.51 — полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал, — сообщили в МЧС России.