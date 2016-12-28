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14:46 (мск), источник: Крым Press

В Севастополе при ликвидации пожара в общежитии эвакуировали 23 человека

Пожар в Севастополе произошёл в общежитии на улице Горпищенко. К месту оперативно выехало два отделения 2 пожарно-спасательной части по охране Нахимовского района и одно отделение и автолестница 1 пожарно-спасательной части Ленинского района. Коридор на этаже, где произошёл пожар был сильно задымлен.

Огнеборцы немедленно приступили к эвакуации жильцов с четвёртого и пятого этажей общежития и ликвидации пожара. Всего на улицу вывели 22 человека, из которых четыре — дети. Параллельно с этим, рядом с комнатой в которой произошёл пожар был обнаружен мужчина, его вывели на свежий воздух. В 10.45 пожар на площади 2 кв.м. был локализован, а в 10.51 — полностью ликвидирован. Никто из жильцов дома не пострадал, — сообщили в МЧС России.

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