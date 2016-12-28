Волгоградка скончалась от отравления стеклоомывателем

27-летняя женщина погибла в Волгограде, выпив стеклоомыватель.

Как сообщают в областной наркологической больнице, волгоградка скончалась от отравления метанолом, который входит в состав «незамерзайки». Ее 45-летний приятель, с которым они вместе распивали стеклоомыватель, пережил клиническую смерть и сейчас находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. В его крови медики также выявили высокую концентрацию метанола.