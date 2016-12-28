20-летняя жительница Губахи в ночном клубе пыталась зарезать девушку

В Губахе прошел суд над 20-летней местной жительницей. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в июле 2016 года в ночном клубе между нетрезвыми посетителями произошел конфликт, в который вмешалась подсудимая. Во время ссоры она достала кухонный нож, который взяла из дома на прогулку, и ударила 24-летнюю девушку два раза в живот.



Суд приговорил гражданку к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.