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14:48 (мск), источник: Новости Перми

20-летняя жительница Губахи в ночном клубе пыталась зарезать девушку

Обвиняемая взяла с собой на прогулку кухонный нож, который достала во время ссоры с посетителями клуба. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью она отправится в колонию.

В Губахе прошел суд над 20-летней местной жительницей. Ее признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По информации ГУ МВД России по Пермскому краю, в июле 2016 года в ночном клубе между нетрезвыми посетителями произошел конфликт, в который вмешалась подсудимая. Во время ссоры она достала кухонный нож, который взяла из дома на прогулку, и ударила 24-летнюю девушку два раза в живот.

Суд приговорил гражданку к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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