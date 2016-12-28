Омские мошенники при помощи украденного терминала похитили 7 миллионов рублей
Уголовное дело в отношении группы мошенников направлено в суд.
Уголовное дело в отношении группы мошенников направлено в суд.
Следователи омского УМВД завершили расследование уголовного дела в отношении четырех женщин и одного мужчины, 23−45 лет, обвиняемых в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.
Уголовное дело заведено по обращению представителей одной из омских компаний о хищениях со счета. Для этого преступники пользовались украденным в Астраханской области терминалом и его программным обеспечением.
Первым делом оперативники задержали адресата незаконных переводов — 31-летнюю сотрудницу пострадавшей от мошенников фирмы. Именно в ее круге общения и появились две женщины, прибывшие в Омск из Астраханской области.
По версии следствия, подозреваемая ранее была знакома с гражданами, похитившими терминал, и хорошо знала программное обеспечение, позволяющее получать
В общей сложности преступная группа причинила ущерб на сумму более 6 900 000 рублей. Деньги они потратили на зимние вещи и походы в увеселительные заведения.