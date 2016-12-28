В Омском районе ЗИЛ стокнулся с «Нивой»: погиб 63-летний водитель легковой
Пассажирку «Нивы» увезли в больницу.
Пассажирку «Нивы» увезли в больницу.
На дороге Омск — Русская Поляна в столкновении ЗИЛа и «Нивы» погиб 63-летний мужчина, сообщает
Полицейские предварительно установили, что 31-летний водитель ЗИЛа выезжал с прилегающей территории в районе 25-го километра и не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.
В результате 63-летний водитель «Нивы» умер ещё до приезда скорой помощи, а его пассажирку, личность которой устанавливается, увезли в больницу.
Окончательно все обстоятельства и причины аварии эксперты установят в ходе проверки.