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15:20 (мск), источник: АиФ Омск

В Омском районе ЗИЛ стокнулся с «Нивой»: погиб 63-летний водитель легковой

Пассажирку «Нивы» увезли в больницу.

Источник: РИА "Новости"

На дороге Омск — Русская Поляна в столкновении ЗИЛа и «Нивы» погиб 63-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Полицейские предварительно установили, что 31-летний водитель ЗИЛа выезжал с прилегающей территории в районе 25-го километра и не предоставил преимущество в движении легковому автомобилю.

В результате 63-летний водитель «Нивы» умер ещё до приезда скорой помощи, а его пассажирку, личность которой устанавливается, увезли в больницу.

Окончательно все обстоятельства и причины аварии эксперты установят в ходе проверки.

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