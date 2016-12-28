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18:05 (мск), источник: Volga News

На трассе Тольятти — Ягодное произошло ДТП с участием трех автомобилей

В среду, 28 декабря, в восьмом часу утра, на трассе Тольятти — Ягодное произошло ДТП с участием тех автомобилей, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным полицейских, водитель Lada Largus, двигаясь по трассе, нарушил правила обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где задел автомобиль Lada Kalina и, проехав дальше, столкнулся с таким же автомобилем.

Сейчас информации о пострадавших нет.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

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