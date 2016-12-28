На трассе Тольятти — Ягодное произошло ДТП с участием трех автомобилей

По предварительным данным полицейских, водитель Lada Largus, двигаясь по трассе, нарушил правила обгона, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где задел автомобиль Lada Kalina и, проехав дальше, столкнулся с таким же автомобилем.

Сейчас информации о пострадавших нет.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции.