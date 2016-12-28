В Воронеже около парка из BMW X5 украли женскую сумочку с 40 тысячами рублей
Подозреваемого нашли через 3 месяца.
Подозреваемого нашли через 3 месяца.
Воронежские полицейские три месяца разыскивали неизвестного, обокравшего элитную иномарку. ЧП произошло в сентябре 2016 года.
31-летняя женщина оставила свой BMW X5 около парка в Центральном районе города. Из дорогой иномарки
Стражам порядка спустя время удалось установить личность подозреваемого. Это оказался 25-летний житель Советского района.
«В отделе полиции он рассказал, что вечером увидел, что женщина вышла из авто и забыла его закрыть, — рассказали в
По факту произошедшего возбудили уголовное дело за кражу (ст. 158 УК РФ). Подозреваемого пока поместили в изолятор временного содержания.