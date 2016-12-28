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17:18 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже около парка из BMW X5 украли женскую сумочку с 40 тысячами рублей

Подозреваемого нашли через 3 месяца.

Источник: Новости Воронежа

Воронежские полицейские три месяца разыскивали неизвестного, обокравшего элитную иномарку. ЧП произошло в сентябре 2016 года.

31-летняя женщина оставила свой BMW X5 около парка в Центральном районе города. Из дорогой иномарки кто-то украл сумочку, в которой были 40 тысяч рублей и мобильный телефон. Владелица авто написала заявление в полицию.

Стражам порядка спустя время удалось установить личность подозреваемого. Это оказался 25-летний житель Советского района.
«В отделе полиции он рассказал, что вечером увидел, что женщина вышла из авто и забыла его закрыть, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Он похитил сумочку и скрылся».

По факту произошедшего возбудили уголовное дело за кражу (ст. 158 УК РФ). Подозреваемого пока поместили в изолятор временного содержания.

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