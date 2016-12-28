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16:05 (мск), источник: РИА Новости

Волнение моря в районе поисков Ту-154 усилится в четверг

СОЧИ, 28 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Волнение моря в районе проведения поисковой операции после крушения самолета Ту-154 в Сочи усилится до 4 баллов в четверг, сообщила РИА Новости заместитель начальника сочинского гидрометцентра Валентина Федорова.

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Источник: РИА Новости

В Сочи в районе поисковой операции на месте крушения самолета Ту-154 установилась дождливая погода, которая сохранится и в четверг. При этом волнение моря в районе поисков усилится.

«Ожидаем временами небольшие дожди в прибрежной зоне, ветер умеренный, температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем — от 9 до 14 градусов тепла. Волнение моря в предстоящую ночь ожидается в 2−3 балла, а утром и днем в открытом море на некотором удалении от берега волнение будет 4 балла. Температура морской воды около 10 градусов», — рассказала Федорова.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», а также глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь «черные ящики»: один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.

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