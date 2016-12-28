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15:55 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале пьяный учитель пытался разгромить ледовый городок

На Среднем Урале полицейские при помощи дружинников задержали пьяного мужчину, повредившего новогоднюю фигуру в ледовом городке на городской площади Алапаевска. Оказалось, что он сделал это на спор.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, около часа ночи бойцы патрульно-постовой службы заметили, как некий мужчина ногами пинает новогоднюю фигуру, изображающую символ 2017 года, сделанную из фанеры. Увидев стражей порядка, злоумышленник бросился бежать. Сотрудники полиции и представители ДНД, дежурившие на территории ледового городка, задержали нарушителя и доставили в дежурную часть.

«Им оказался несудимый местный житель 1984 года рождения, работающий преподавателем в одном из учебных учреждений города. Задержанного освидетельствовали на состояние опьянения — тест был положительным. В ходе опроса мужчина пояснил, что повредил фигуру на спор», — рассказали в МВД.

В отношении алапаевского вандала составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). В адрес руководителя образовательного учреждения, где он работает, внесено представление. По факту повреждения новогодней фигуры сейчас проводится проверка.

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