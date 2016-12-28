ДТП с участием пяти машин произошло на трассе Ростов-Таганрог
ДТП с участием пяти машин произошло на трассе Ростов — Таганрог 28 декабря, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
ДТП с участием пяти машин произошло на трассе Ростов — Таганрог 28 декабря, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Участниками столкновения стали легковушки ВАЗ-2111 и «Лада Приора», а также две грузовые «ГАЗели» и «Фотон».
По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем «Фотона».
В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.
В интернете появилось видео с места аварии.