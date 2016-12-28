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16:34 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

ДТП с участием пяти машин произошло на трассе Ростов-Таганрог

ДТП с участием пяти машин произошло на трассе Ростов — Таганрог 28 декабря, сообщает «Дон-ТР» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.

Участниками столкновения стали легковушки ВАЗ-2111 и «Лада Приора», а также две грузовые «ГАЗели» и «Фотон».

По предварительным данным, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции водителем «Фотона».

В результате аварии никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

В интернете появилось видео с места аварии.

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