В Ростовской области задержана партия контрафактной одежды и обуви на 43 млн рублей

Согласно представленным документам, перевозка товаров осуществлялась от продавца, зарегистрированного в Москве, в адрес индивидуального предпринимателя из Ставропольского края.

Номер декларации по количеству цифр не соответствует порядку присвоения номеров таможенными органами ФТС России, в связи с чем товар был изъят. Установлено, что сведения о количестве и ассортименте товаров не соответствуют указанным в товарной накладной и счете-фактуре. Кроме того, на одежду и обувь нанесены изображения, сходные с товарными знаками, исключительные права на которые принадлежат компаниям: Adidas AG, Polo Ralph Lauren, Lacoste S.A., Nike International Ltd, ETS Zilli.

От представителей правообладателей получены сведения, согласно которым данные товары являются контрафактными. Общая сумма причиненного ущерба правообладателям товарных знаков составляет более 43,8 млн руб.

Материалы по данным фактам нарушения переданы в МВД России для принятия процессуального решения.