В Ростовской области задержана партия контрафактной одежды и обуви на 43 млн рублей
На посту ДПС «Аксайский мост» был остановлен автомобиль Scania, во время проверки которого установлен факт перевозки в полуприцепе одежды и обуви. Об этом сообщает
На посту ДПС «Аксайский мост» был остановлен автомобиль Scania, во время проверки которого установлен факт перевозки в полуприцепе одежды и обуви. Об этом сообщает
Согласно представленным документам, перевозка товаров осуществлялась от продавца, зарегистрированного в Москве, в адрес индивидуального предпринимателя из Ставропольского края.
Номер декларации по количеству цифр не соответствует порядку присвоения номеров таможенными органами ФТС России, в связи с чем товар был изъят. Установлено, что сведения о количестве и ассортименте товаров не соответствуют указанным в товарной накладной и
От представителей правообладателей получены сведения, согласно которым данные товары являются контрафактными. Общая сумма причиненного ущерба правообладателям товарных знаков составляет более 43,8 млн руб.
Материалы по данным фактам нарушения переданы в МВД России для принятия процессуального решения.