У Финляндского вокзала распродают «серебряные рубли 18 века»

Как сообщил «Фонтанке» читатель, утром 28 декабря у Финляндского вокзала к нему подошли две женщины. Они предложили ему купить монету из бабушкиного наследства. Мужчине показали «серебряный рубль» времен российской императрицы Елизаветы и на смартфоне открыли несколько страниц во средней ценой нумизматической редкости. Предложение продавцов было демпинговое — всего 10 тысяч рублей.

Однако читатель оказался искушен в вопросе и быстро определил, что перед ним подделка, в которой нет ни грамма серебра. В ходе переговоров «рубль» перекочевал к автору письма на «Фонтанке» за знание и за то, что он не вызвал полицию.

Отметим, что серебряный рубль начали выпускать в 1741 году, с началом правления императрицы Елизаветы. На одной стороне расположен поясной профиль правительницы, вокруг которого написаны ее имя и титул. На другой стороне — изображение двуглавого орла, вокруг которого располагаются номинал и год выпуска монеты. Монета весом 25.85 грамма была сделана из серебра 802 пробы. Стоимость этой монеты варьируется от одной до пяти тысяч долларов.