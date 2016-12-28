20-летнего казахстанца спасли в горах Канады

В горах Арслан оказался в снежном плену. Чтобы отыскать его, участники спасательной команды поддерживали с ним общение с помощью текстовых сообщений. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до него лишь к утру.

То есть всю ночь парню пришлось провести на открытом воздухе в горах, после чего его эвакуировали на вертолете.

Арслан признался, что ему очень стыдно за эту ситуацию, так как ее можно было избежать. Он также поблагодарил поисковую бригаду, без помощи которой, скорее всего, не смог бы выжить.

«Они буквально спасли мою жизнь. Я не знаю, где я был бы прямо сейчас», — сказал юноша.

В ту ночь в этом регионе выпало около 30 сантиметров снега, но, к счастью, температура воздуха не была слишком холодной.

Место, где он застрял, является популярным у лыжников и сноубордистов. Однако его опасность кроется в том, что оно находится прямо над водопадом.

Спасатели и полицейские призвали всех подумать дважды, прежде чем повторять поступок Арслана.

Отмечается, что ранее в этом районе было несколько случаев гибели людей.

На своей странице в Facebook Арслан призвал людей учиться на его ошибках и быть осторожными в горах.