Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
"Командир, падаем!": СМИ изучили переговоры пилотов Ту-154
Греф рассказал о своем общении с Трампом
Как сейчас живут дети Сергея Бодрова
Опасная неприкосновенность История нападений на российских дипломатов
Дочь депутата устроила разборку на выезде с парковки (видео)
Эксперты: какая кoлбаса наименее вредная
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Как дальнобойщики научились обманывать «Платон»
Новый Suzuki Swift: официальные фото
Фоторепортажи
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Большой мир льда и снега»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Умер Джордж Майкл
17:04 (мск), источник: Nur.kz

20-летнего казахстанца спасли в горах Канады

20-летний сноубордист из Казахстана Арслан Жунусов, застрял в горах Канады и был вынужден провести там ночь, прежде чем его спасли, сообщает NUR.KZ со ссылкой на Bc.ctvnews.ca.

Источник: Nur.kz

В горах Арслан оказался в снежном плену. Чтобы отыскать его, участники спасательной команды поддерживали с ним общение с помощью текстовых сообщений. Из-за сложных погодных условий спасатели смогли добраться до него лишь к утру.

То есть всю ночь парню пришлось провести на открытом воздухе в горах, после чего его эвакуировали на вертолете.

Арслан признался, что ему очень стыдно за эту ситуацию, так как ее можно было избежать. Он также поблагодарил поисковую бригаду, без помощи которой, скорее всего, не смог бы выжить.

«Они буквально спасли мою жизнь. Я не знаю, где я был бы прямо сейчас», — сказал юноша.

В ту ночь в этом регионе выпало около 30 сантиметров снега, но, к счастью, температура воздуха не была слишком холодной.

Место, где он застрял, является популярным у лыжников и сноубордистов. Однако его опасность кроется в том, что оно находится прямо над водопадом.

Спасатели и полицейские призвали всех подумать дважды, прежде чем повторять поступок Арслана.

Отмечается, что ранее в этом районе было несколько случаев гибели людей.

На своей странице в Facebook Арслан призвал людей учиться на его ошибках и быть осторожными в горах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Алтынай Жорабаева отправилась на Новый год за границу без мужа (фото)
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Объединение Петербурга и Ленобласти не состоится
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь