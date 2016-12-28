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16:17 (мск), источник: РИА Новости

В Токио произошло землетрясение магнитудой 6,3

Сильное землетрясение магнитудой 6,3 балла произошло в Токио и к северо-востоку от японской столицы, сообщило японское метеорологическое агентство. Эпицентр находился на севере префектуры Ибараки.

Источник: РИА Новости

Эпицентр находился на севере префектуры Ибараки. Очаг землетрясения определен на глубине 10 километров.

Данных о разрушениях и пострадавших пока не поступало. По данным метеорологов, угрозы цунами нет.

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