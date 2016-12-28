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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области безработный попытался украсть елку с базара

Мужчину поймали односельчане.

Безработный мужчина попытался украсть дерево с елочного базара в поселке Ольховатка во вторник, 27 декабря. Злоумышленника поймали односельчане, после чего передали полицейским, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области в среду, 28 декабря.

По данным ведомства, 33-летний мужчина подошел к елочному базару, схватил дерево и попытался убежать. Житель Воронежской области признался, что похищенную ель хотел поставить у себя дома.

Правоохранители возбудили уголовное дело за грабеж (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Контекст

Мэрия Воронежа опубликовала адреса елочных базаров 16 декабря. Купить новогодние хвойные деревья можно в 128 торговых точках. Все точки оснащены вывесками, прейскурантами, книгами отзывов.

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