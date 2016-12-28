Причиной гибели екатеринбурженки, выпившей антисептик, стало заболевание сердца
Причиной смерти жительницы Екатеринбурга, выпившей антисептик, стало заболевание сердца. В свердловском главке МВД озвучили результаты
Причиной смерти жительницы Екатеринбурга, выпившей антисептик, стало заболевание сердца. В свердловском главке МВД озвучили результаты
«Эта история получила широкий общественный резонанс, в том числе, в федеральных
Напомним, ранее сообщалось, что незадолго до смерти женщина выпила вещество «Вита-септ космо +», которое она приобрела в продуктовом магазине недалеко от дома. Позднее появилась информация, что в складском помещении продуктового магазина было обнаружено 400 штук бутылочек косметического лосьона, но на полках этот товар выставлен не был.
В настоящее время свердловские полицейские усилили борьбу с суррогатом.
«Свердловские полицейские работе по борьбе с изготовлением и распространением суррогатного спиртного уделяют постоянное внимание, а не эпизодическое, после
По его данным, в период с 9 декабря по сегодняшний день по материалам сыщиков следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно — по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок».
Отметим, что два уголовных дела были возбуждены органами внутренних дел Кушвы, еще три находится в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.
В ходе
«Отмечу, всего с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1,2 тыс. проверок, изъято свыше 100 тыс. л суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести