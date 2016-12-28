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16:39 (мск), источник: Nakanune.ru

Причиной гибели екатеринбурженки, выпившей антисептик, стало заболевание сердца

Причиной смерти жительницы Екатеринбурга, выпившей антисептик, стало заболевание сердца. В свердловском главке МВД озвучили результаты судебно-медицинской экспертизы по факту смерти женщины.

«Эта история получила широкий общественный резонанс, в том числе, в федеральных масс-медиа. Проведенное исследование установило, что причиной гибели гражданки, которая долгое время по состоянию здоровья вела лежачий образ жизни, была инвалидом, злоупотребляла алкоголем и не получала должной заботы и ухода, стало заболевание сердца. Официально медицинские специалисты именуют это «кардиомиопатией», — сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Напомним, ранее сообщалось, что незадолго до смерти женщина выпила вещество «Вита-септ космо +», которое она приобрела в продуктовом магазине недалеко от дома. Позднее появилась информация, что в складском помещении продуктового магазина было обнаружено 400 штук бутылочек косметического лосьона, но на полках этот товар выставлен не был.

В настоящее время свердловские полицейские усилили борьбу с суррогатом.

«Свердловские полицейские работе по борьбе с изготовлением и распространением суррогатного спиртного уделяют постоянное внимание, а не эпизодическое, после какого-либо ЧП. Эта деятельность носит плановый характер и находится на контроле у руководства ГУ МВД области. В свете трагических событий в Пензенской и Иркутской областях, связанных с массовыми отравлениями граждан спиртосодержащей продукцией, свердловские полицейские значительно активизировали работу в данном направлении. Рейды полиции проводятся на территории всего Среднего Урала, однако больше всего конфискаций было произведено в торговых точках Нижнего Тагила на улицах Октябрьской, Балакинской, Горошникова, Фрунзе, Дзержинского, Садовой, Константина Пылаева и на Октябрьском проспекте», — рассказал полковник Горелых.

По его данным, в период с 9 декабря по сегодняшний день по материалам сыщиков следствием возбуждено пять уголовных дел, четыре из которых квалифицируются по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», еще одно — по статье «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок».

Отметим, что два уголовных дела были возбуждены органами внутренних дел Кушвы, еще три находится в производстве полиции Нижнего Тагила, Верхней Салды и Верхотурья.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий за 19 дней декабря сотрудниками подразделений по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми и представителями других служб ОВД было выявлено и изъято более 10,1 тыс. л спиртосодержащей продукции, разлитых, в том числе, в 250 тыс. так называемых «фунфыриков».

«Отмечу, всего с начала 2016 года в Свердловской области следственными органами возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полицией проведено более 1,2 тыс. проверок, изъято свыше 100 тыс. л суррогата, к административной ответственности привлечено более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, по одному в Заречном, Верхней Пышме, Тавде и три в Екатеринбурге. С учетом грядущих многодневных праздничных выходных, темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут», — подчеркнул Валерий Горелых.

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