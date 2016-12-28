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16:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

МВД по РТ: К концу праздников обычно растет количество бытовых преступлений

Сами праздники, по словам полицейских, как правило проходят спокойно.

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 28 декабря, «Татар-инорм», Александр Елисеев). Количество бытовых преступлений в Татарстане может вырости к концу длинных новогодних выходных, сами праздники, как правило, проходят спокойно, сообщил ИА «Татар-информ» замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по РТ Фяргат Мухаметзянов.

«Сначала народ празднует, затем запасы заканчиваются и начинаются бытовые преступления. К примеру, мужья требуют у жен денег на спиртное, а жены не дают. На этой почве нередко случаются бытовые преступления. У нас традиционно в этот период увеличивается количество бытовых преступлений. Именно на почве пьянки», — подчеркнул Фяргат Мухаметзянов.

Также собеседник отметил, что в этом году полицейские зафиксировали снижение количества преступлений на 3 процента. В первую очередь, меньше стало краж. Фяргат Мухаметзянов подчеркнул, что во многом это связано с профилактической работой.

«К сожалению, на 20 процентов выросло количество телефонных мошенничеств, причем по всей России. В разных субъектах по-разному. Здесь необходима особая подготовка личного состава, у нас раньше не было специализированных учебных учреждений, для подготовки технических специалистов. Звонки идут не только с территории России, но и из других стран. И порой найти источник звонка и восстановить всю картину бывает очень сложно», — рассказал Фяргат Мухаметзянов.

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