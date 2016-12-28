Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Наряд жены принца Уильяма вызвал резонанс в Великобритании
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Теракт на рождественской ярмарке: хронология событий Die Welt: исполнитель теракта в Берлине все еще на свободе и вооружен
Работающих россиян ждут новые проверки
Приемные дети в звездных семьях
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Иномарки из-за границы: с 1 января их больше не будет
Лимузины ЗИЛ: производство продолжается
Фоторепортажи
23Крушение Ту-154 в Сочи. Поисковая операция
8«Большой мир льда и снега»
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
12Умер Джордж Майкл
16:38 (мск), источник: 112.ua

Чечеткин о ночном землетрясении: Его спрогнозировать нельзя, поэтому говорить о повторных толчках неуместно

В ГосЧС заявляют, что говорить о повторных толчках после ночного землетрясения неуместно, поскольку данное природное явление практически невозможно спрогнозировать.

Источник: 112.ua

Об этом в эфире «112 Украина» сказал руководитель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

«Все (толчки, — ред) проходили по затихающей амплитуде. По предварительной информации, эти толчки были где-то мощностью 2−3 балла. Негативных последствий и информации о пострадавших и разрушений в ГосЧС не поступало и таких случаев не зарегистрировано. Вы знаете, землетрясение — это такая вещь, которую спрогнозировать практически невозможно, поэтому говорить о повторных толчках сейчас неуместно», — отметил он.

Чечеткин добавил, что при первых признаках землетрясения нужно придерживаться элементарных правил безопасности. «Когда начинаются толчки, надо, в первую очередь, покинуть здание где вы находитесь и выйти на открытую местность», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что жители Одессы ночью ощутили толчки землетрясения с эпицентром в Румынии. Позже в ГосЧС сообщали, землетрясение не вызвало в Украине разрушений или пострадавших. Также оно не повлияло на работу Южноукраинской АЭС, расположенной в Николаевской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Концерт ТНМК в Caribbean Club
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
Платная парковка появилась еще на 206 улицах Москвы
Эксперты: цены на жилье вырастут на 4-5% в 2017 году
Праздничная сервировка стола: 10 идей, которые легко повторить
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
6 правил размещения духовки на кухне
Секреты скандинавского интерьера: не бойтесь пустоты
Как выбрать плинтус для пола — правила и советы
Все про светлые межкомнатные двери
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь