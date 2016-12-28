Чечеткин о ночном землетрясении: Его спрогнозировать нельзя, поэтому говорить о повторных толчках неуместно

Об этом в эфире «112 Украина» сказал руководитель Госслужбы по ЧС Николай Чечеткин.

«Все (толчки, — ред) проходили по затихающей амплитуде. По предварительной информации, эти толчки были где-то мощностью 2−3 балла. Негативных последствий и информации о пострадавших и разрушений в ГосЧС не поступало и таких случаев не зарегистрировано. Вы знаете, землетрясение — это такая вещь, которую спрогнозировать практически невозможно, поэтому говорить о повторных толчках сейчас неуместно», — отметил он.

Чечеткин добавил, что при первых признаках землетрясения нужно придерживаться элементарных правил безопасности. «Когда начинаются толчки, надо, в первую очередь, покинуть здание где вы находитесь и выйти на открытую местность», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что жители Одессы ночью ощутили толчки землетрясения с эпицентром в Румынии. Позже в ГосЧС сообщали, землетрясение не вызвало в Украине разрушений или пострадавших. Также оно не повлияло на работу Южноукраинской АЭС, расположенной в Николаевской области.