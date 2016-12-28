Во Франции задержали подозреваемого в подготовке атаки в новогоднюю ночь

По словам источника, задержанный в городе Кюньо «знаком полицейским службам, его подозревают в намерении совершить атаку 31 декабря».

По данным агентства, еще два человека, один из которых планировал нападение на полицию, были задержаны в ходе рейдов в городе Тулуза на юго-западе Франции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников. Более 91 тысячи полицейских, жандармов и военных обеспечивали безопасность на католическое Рождество во Франции.