Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Какое жилье называют комфортклассом и почему?
От новогоднего переедания можно умереть
Наряд жены принца Уильяма вызвал резонанс в Великобритании
Сын Евгения Плющенко дебютировал в шоу отца (видео)
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Будущие звезды и молодожены: истории погибших в Сочи артистов
Летчик-испытатель о причинах крушения Ту-154
Командир, мы падаем: Расшифрован речевой самописец Ту-154 (видео)
15-летняя москвичка пролетела 7 этажей и выжила
Перед падением Ту-154 сделал маневр на скорости 500 км/час – СМИ
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
Кейт Миддлтон и принц Уильям переезжают
Дочь Веры Брежневой кардинально сменила имидж
Психологи рассказали, как пережить новогодние ссоры
Беременных просят не пользоваться косметикой
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
9Cкончалась Кэрри Фишер
12Умер Джордж Майкл
14Самые разрушительные стихийные бедствия 2016 года
20Россия готовится к Новому году
16:47 (мск), источник: РИА Новости

Во Франции задержали подозреваемого в подготовке атаки в новогоднюю ночь

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Полиция на юго-западе Франции задержала мужчину, подозреваемого в подготовке атаки в новогоднюю ночь, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, задержанный в городе Кюньо «знаком полицейским службам, его подозревают в намерении совершить атаку 31 декабря».

По данным агентства, еще два человека, один из которых планировал нападение на полицию, были задержаны в ходе рейдов в городе Тулуза на юго-западе Франции.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Франции проводят превентивные задержания для обеспечения безопасности в стране в период рождественских и новогодних праздников. Более 91 тысячи полицейских, жандармов и военных обеспечивали безопасность на католическое Рождество во Франции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
The Week: никто не хочет такой Европы, какой она стала из-за Меркель
Турция заявила о невозможности мира в Сирии при Асаде
РУСАДА: слова о допинге в России были искажены
Курс евро упал до 63 рублей
Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154
Генпрокуратура направила представление Чубайсу
Минздрав рассказал, как изменилось потребление алкоголя в России
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Скандалы года: Паша, Саша и Леонид Викторович Резонансные истории в российском футболе за 2016 год
Авто
Из-за ЭРЫ-ГЛОНАСС Toyota свернула выпуск рамного внедорожника В Казахстане прекращена сборка внедорожников Toyota Fortuner, которые методом полного цикла собирал костанайский завод «СарыаркаАвтоПром»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Актер продал своего «Серебряного медведя» из-за нищеты Сербский актер Назиф Муич получил приз Берлинского кинофестиваля в 2013 году за лучшую мужскую роль
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Застройщики не успевают сдавать объекты в срок
Искусственный снег: 25 красивых идей
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как подобрать обои для ванной комнаты
Ремонт в маленькой квартире: оптимизация свободного пространства
Выбираем мрамор под интерьерную задачу
6 простых способов подготовить дом к Новому году
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь