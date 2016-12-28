Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154

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О том, что проблемы у потерпевшего крушение под Сочи Ту-154 могли начаться после не убранных закрылков, стало ясно из опубликованных расшифровок бортового самописца. Эксперты допускали, что крушение лайнера могло произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Возникшая разница в подъемной силе крыльев могла привести самолет к катастрофе.



Однако эту версию в разговоре с РБК отверг заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркнул, что в системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения. «Если бы закрылки стали двигаться не синхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку», — заявил эксперт.

Заболоцкий уверен, что катастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах.

Он пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72. Она состоит из приемников динамического и статического давления. Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолета. «В такой ситуации после отрыва самолета от полосы показания скорости начнут расти быстрее, чем положено​​​ — фактическая скорость будет меньше приборной. В этом случае летчик начнет задирать нос самолета, переводя его в набор высоты», — рассказал Заболотский.

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