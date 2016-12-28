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17:06 (мск), источник: РБК

Эксперты назвали новую версию крушения Ту-154

Катастрофа Ту-154 под Сочи могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах, считают опрошенные РБК эксперты. Ранее в СМИ появилась расшифровка переговоров летчиков, в которой говорилось о неполадках с закрылками.

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О том, что проблемы у потерпевшего крушение под Сочи Ту-154 могли начаться после не убранных закрылков, стало ясно из опубликованных расшифровок бортового самописца. Эксперты допускали, что крушение лайнера могло произойти из-за несинхронной уборки закрылков. Возникшая разница в подъемной силе крыльев могла привести самолет к катастрофе.

Однако эту версию в разговоре с РБК отверг заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Он подчеркнул, что в системе управления закрылками предусмотрен механизм синхронизации их движения. «Если бы закрылки стали двигаться не синхронно, то сработала бы автоматика, которая прекратила бы их выпуск или уборку», — заявил эксперт.

Заболоцкий уверен, что катастрофа могла произойти из-за ложных показаний высоты и скорости на приборах.

Он пояснил, что для определения этих параметров на Ту-154 установлена система воздушных сигналов СВС-72. Она состоит из приемников динамического и статического давления. Если в ее работе случился сбой, то пилоты не могли адекватно оценивать скоростные характеристики своего самолета.

«В такой ситуации после отрыва самолета от полосы показания скорости начнут расти быстрее, чем положено​​​ — фактическая скорость будет меньше приборной. В этом случае летчик начнет задирать нос самолета, переводя его в набор высоты», — рассказал Заболотский.

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В условиях отсутствия видимого горизонта, получая неправильные данные о скорости, летчик мог перевести самолет в набор высоты, однако вместо этого произошел выход на закритический угол атаки (самолет «встал на дыбы») и сваливание.

Мнение Заболотского разделил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный летчик России Владимир Попов, уточнив, что такой отказ мог стать одной из предпосылок к катастрофе. «Возможно он и прав. Один отказ, как правило, не приводит к катастрофе или аварии, — сказал Попов РБК. — Но когда их наслаивается несколько, тогда это приводит к обвалу информации на экипаж при дефиците времени. И справиться с ситуацией человеку становится невозможно».

Самолет Минобороны России Ту-154 потерпел крушение над Черным морем утром 25 декабря. Лайнер пропал с радаров спустя две минуты после вылета из аэропорта Адлера, где проходил дозаправку на пути из Москвы в сирийскую Латакию. На борту находились 92 человека — военнослужащие, журналисты трех российских телеканалов, артисты ансамбля им. Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

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