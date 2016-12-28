Непогода осложнила поиски обломков Ту-154 и тел погибших в авиакатастрофе в Сочи

«В Сочи 28 декабря резко изменилась погода. Пошел сильный дождь с градом, а также усилился ветер. Отмечается заметное волнение моря и туман», — сообщает корреспондент агентства «Интерфакс» с места события.

Ранее Главное управление МЧС по Краснодарскому краю распространило сообщение о резком изменении погоды в ближайшие часы.

«В Краснодарском крае 28 и 29 декабря сильный ветер, налипание мокрого снега, гололед, усиление ветра до 18 м/сек», — отмечается в сообщении Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Самолет Минобороны Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через несколько минут после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья.