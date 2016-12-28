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22:03 (мск), источник: РИА Новости

В Омске осудили членов ОПГ за хищение у «Почты России» почти 7 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 28 дек — РИА Новости. Советский районный суд Омска в четверг приговорил к срокам от 3 до 4,5 лет колонии пятерых участников преступной группы, похитивших у «Почты России» 6,9 миллиона рублей, сообщает прокуратура Омской области.

Источник: РИА Новости

«Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении Бибигуль Мурсаловой, Алины Бурамбаевой, Дмитрия Анашкина, Нургуль Латыповой и Зарины Тныбековой. Они признаны виновными в совершении преступлений по статьям «мошенничество, совершенное организованной группой» и «покушение на мошенничество», — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемые, используя похищенный в одном из отделений ФГУП «Почта России» компьютер со специальным программным обеспечением, формировали в системе электронных переводов «Форсаж» сведения о перечислении в адрес Анашкина, Латыповой, Тныбековой и других лиц переводов на сумму от 35 до 50 тысяч рублей.

«Таким образом, с февраля по март 2016 года они получили по 145 фиктивным переводам в отделениях ФГУП “Почта России” в Омской и Тюменской областях более 6,9 миллиона рублей», сообщили в ведомстве. При получении 6 марта 2016 года очередного перевода в почтовом отделении в Омске, Латыпову и Тныбекову задержали полицейские.

Вину в совершении преступления они признали частично, не признав, что действовали в составе организованной группы. Меры по возмещению ущерба предприняли только Мурсалова и Бурамбаева, возместив 210 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

В итоге суд назначил Мурсаловой наказание в 4,5 лет лишения свободы, Бурамбаевой и Анашкину — по 3,5 года лишения свободы, Латыповой и Тныбековой — по 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом солидарно взыскано с подсудимых более 1,5 миллиона рублей, а также с Мурсаловой, Бурамбаевой, Латыповой и Тныбековой взыскано солидарно более 5 миллионов рублей. В адрес ФГУП «Почта России» суд вынес частное определение в связи с ненадлежащей организацией работы службы безопасности.

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