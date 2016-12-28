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17:34 (мск), источник: ИА Татар-информ

Полиция Казани изъяла почти килограмм синтетических наркотиков

(Казань, 28 декабря, «Татар-информ»). Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины 22 свертка с веществом неизвестного происхождения.

Экспертиза показала, что изъятое — синтетический наркотик PVP весом более 45 граммов, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Задержанным оказался уроженец соседнего региона, в момент задержания он делал закладки мелких партий наркотиков. Сотрудники отдела наркоконтроля УМВД России по Казани установили, что это не единственные закладки, сделанные мужчиной.

Полицейские обнаружили еще 35 тайников и провели обыск в его квартире в Казани. Там оперативники обнаружили еще около 900 граммов различных синтетических наркотиков, специальные весы и ноутбук, в котором хранилась информация о произведенных закладках на территории города.

По факту изъятия наркотических средств возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Решением суда задержанный на время следствия заключен под стражу.

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