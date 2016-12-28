В Калининграде на ул. Дзержинского МЧС тушило загоревшийся рейсовый автобус
В среду на улице Дзержинского у рейсового автобуса загорелся моторный отсек.
В среду на улице Дзержинского у рейсового автобуса загорелся моторный отсек.
Эту информацию корреспонденту «Нового Калининграда. Ru» подтвердили в
«В автобусе “МАН” выгорела обшивка моторного отсека на площади один квадратный метр. В результате инцидента никто не пострадал. В тушении пожара участвовал один пожарный расчет ПСЧ№ 3 в составе 5 человек и 1 единицы техники», — пояснили в