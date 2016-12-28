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17:40 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области иномарка врезалась в пешеходов на обочине

27 декабря около 16:00 в Кстовском районе Нижегородской области на трассе М7 автомобиль Mitsubishi наехал на стоявших у дороги пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой стоявший на обочине Mitsubishi, возле которого находились три человека. Все они доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области BMW насмерть сбил двух пешеходов.

Юлия Исаева.

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