В Нижегородской области иномарка врезалась в пешеходов на обочине

Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой стоявший на обочине Mitsubishi, возле которого находились три человека. Все они доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области BMW насмерть сбил двух пешеходов.

Юлия Исаева.