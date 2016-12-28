В Нижегородской области иномарка врезалась в пешеходов на обочине
27 декабря около 16:00 в Кстовском районе Нижегородской области на трассе М7 автомобиль Mitsubishi наехал на стоявших у дороги пешеходов. Об этом сообщает
27 декабря около 16:00 в Кстовском районе Нижегородской области на трассе М7 автомобиль Mitsubishi наехал на стоявших у дороги пешеходов. Об этом сообщает
Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в другой стоявший на обочине Mitsubishi, возле которого находились три человека. Все они доставлены в больницу с тяжелыми травмами головы.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области BMW насмерть сбил двух пешеходов.
Юлия Исаева.