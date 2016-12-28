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17:48 (мск), источник: ТАСС

Источник: тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения Ту-154

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Тела еще трех погибших обнаружены на месте крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ в Черном море.

Таким образом, как сообщили ТАСС в штабе по проведению поисковых работ, количество найденных тел достигло 18.

«С 09:00 до 16:00 мск в ходе поисковой операции обнаружены тела трех погибших и около 20 фрагментов тел», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что после авиакатастрофы всего обнаружено 18 тел погибших.

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