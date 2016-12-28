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17:54 (мск), источник: Sputnik.by

Пассажирка сломала ногу, упав в троллейбусе в Гродно

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Пожилая женщина не удержалась во время движения троллейбуса в Гродно, упала и сломала ногу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент на одном из троллейбусных маршрутов областного центра произошел днем в среду на бульваре Ленинского комсомола.

«Водитель начала движение на зеленый сигнал светофора, проехала примерно десять метров, когда услышал в салоне шум, похожий на падение пассажира», — сказали в УВД.

По данным милиции, после произошедшего женщина не могла сама идти, а медики диагностировали у нее перелом.

Сотрудникам правоохранительных органов пожилая женщина пояснила, что хотела прокомпостировать талон и не удержалась за поручень во время движения общественного транспорта.

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