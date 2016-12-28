Сотрудники визового центра в Минске делали документы для нелегальных мигрантов

Сотрудники визового центра обеспечивали незаконное пребывание в Беларуси иностранных граждан из стран с повышенной террористической активностью путем изготовления им поддельных свидетельств о регистрации. Их услугами пользовались организаторы каналов незаконной миграции. Задержаны директор фирмы, его заместитель и менеджер.

На протяжении трех лет они изготавливали также пакеты поддельных документов визовой поддержки для получения шенгенских виз — справки с места работы, выписки по банковскому счету, фактуры VAT, необходимые для оформления визы в Польшу за покупками. Подделывались документы на получение карты поляка.

Правоохранители изъяли в визовом центре 92 поддельные печати банковских учреждений, исполкомов и фирм, около тысячи поддельных документов визовой поддержки. В тайнике было обнаружено около $300 тыс. В арсенале центра был также станок для изготовления печатей, химические реактивы, с помощью которых при необходимости «старились» документы, выводились надписи.

По словам Александра Азарова, уголовное дело возбуждено по ст.371 прим.1 ч.2 (организация незаконной миграции), а также по ст.380 ч.2 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков). В первом случае предусмотрена ответственность в виде лишения свободы от трех до семи лет с конфискацией имущества, во втором — лишение свободы на срок до трех лет. По обеим статьям уголовное дело на данный момент возбуждено только в отношении директора. Что касается его заместителя и менеджера фирмы, то им инкриминируется ст. 380 УК.