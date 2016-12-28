Подробности схода вагонов на станции Бабатай: столкнулись два поезда
АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Спасатели обнародовали подробности схода вагонов грузового поезда на станции Бабатай Карагандинского отделения дорог.
АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Спасатели обнародовали подробности схода вагонов грузового поезда на станции Бабатай Карагандинского отделения дорог.
Как пояснили в ДЧС Акмолинской области, авария на железной дороге произошла в Аршалынском районе Акмолинской области, но участок обслуживается отделением железной дороги Карагандинской области.
ЧП произошло вечером 27 декабря в 35 километрах от поселка Аршалы и станции Бабатай.
От грузового поезда № 2907 сообщением станция
В это время во встречном направлении по маршруту
В результате ЧП было повреждено пять стрелочных переводов (100 метров пути), 2 контактные опоры (электроснабжение), произошло опрокидывание 12 грузовых вагонов поезда № 2907, поврежден локомотив поезда № 1488. Жертв и пострадавших нет. Причины аварии устанавливаются.
В восстановительных работах задействованы 65 человек.