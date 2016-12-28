В Сирии террористы обстреляли российское посольство

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — говорится в комментарии.

Отмечается, что нападавшие выпустили снаряды по посольству в 13.00 и 13.19 мск.