В Сирии террористы обстреляли российское посольство
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.
МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.
«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — говорится в комментарии.
Отмечается, что нападавшие выпустили снаряды по посольству в 13.00 и 13.19 мск.
Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма
Это не первая атака боевиков на российское посольство в Сирии. Во время одного из обстрелов в октябре диппредставительство получило значительный материальный ущерб.
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