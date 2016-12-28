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19:05 (мск), источник: РИА Новости

В Сирии террористы обстреляли российское посольство

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Террористы вновь обстреляли посольство России в Сирии, сообщил департамент информации и печати российского МИД.

Источник: РИА Новости

«Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая — в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы», — говорится в комментарии.

Отмечается, что нападавшие выпустили снаряды по посольству в 13.00 и 13.19 мск.

Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма
МИД

Это не первая атака боевиков на российское посольство в Сирии. Во время одного из обстрелов в октябре диппредставительство получило значительный материальный ущерб.

Комментарии
13
Сальма Попова
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На аватаре - Адрес сайта :)
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vesta
или бомбу резиновую - кинул раз и смотри, как давит... ))))))))
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Vladimir
Нет, без АБ мы тут не разберемся..))
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