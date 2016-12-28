Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Беременных просят не пользоваться косметикой
Политик из РФ заявил об отсутствии жалости к гибели Ту-154
С какого возраста ребенок может гулять один?
Как выглядит новогодняя елка дома у Ксении Собчак (фото)
Песков рассказал, как Путин проведет новогодние каникулыУ президента не бывает полноценных выходных, и в дни новогодних каникул у него будут телефонные звонки
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ»
Ксения Бородина рассказала о слежке за няней
Квартиры будут падать в цене еще несколько лет
Сочи станет китайским курортом
Найден мертвым еще один российский дипломат – СМИ
«Месть Москве»: СМИ Британии о катастрофе Ту-154
70 новогодних подарков не дороже 3000 рублей
Читатели «Леди Mail.Ru» выберут лучших блогеров года
Три невероятных сценария конца света — с эпилогом
Современные врачи подтвердили диагноз 18 века
Отмена детских кресел может стать реальностью
Видео дня: чем опасен автосервис
Фоторепортажи
8«Большой мир льда и снега»
12Акции памяти о погибших в авиакатастрофе в Сочи
12Участники ансамбля имени Александрова погибли в авиакастрофе
9Cкончалась Кэрри Фишер
21:57 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения

В Уфе напали на школьника. Мальчика сначала преследовали. А когда тот попытался укрыться в музыкальной школе, его избили и сломали нос. Нападавшего пытался остановить вахтер, но у женщины не хватило сил.

Источник: ГТРК Башкортостан

Кто охраняет наших детей и как обстоят дела с безопасностью в других образовательных учреждениях столицы, выяснял корреспондент «Вести-Башкортостан».

Мать пострадавшего вместе с полицейскими просмотрела эту запись несколько раз. Пытаясь разглядеть приметы обидчика ее сына. Безуспешно. На кадрах неизвестный человек преследует 9-классника. Когда они подходят к двери музыкальной школы завязывается драка. Избиение школьника было уже внутри помещения. У Вадима в итоге сломанный нос и сотрясение головного мозга.

Мотив нападавшего не ясен. Свидетелем нападения была эта женщина. Вахтер пыталась предотвратить избиение, но не хватило сил. Нападавший на нее вовсе не обратил внимания. Спугнуть драчуна удалось лишь директору школы. Владимир Шабаев говорит, в храме музыки это первый подобный инцидент. Все немного растерялись. Вызвать полицию оперативно не удалось. Пока звонили, пока ехали.

А вот прямого канала связи с правоохранителями просто нет. От тревожной кнопки пришлось отказаться. Слишком дорого. Мать пострадавшего считает, что выполняют школьные требования безопасности лишь чиновники в своих отчетах. По факту — школы едва ли не самые доступные учреждения с точки зрения пропускной системы. Это кадры своего рода эксперимента. Пытаемся пройти в одну из уфимских гимназий. Видно, установлены специальные магнитные замки. Но почему-то они не работают. На посту охраны — женщина, которая обращает внимание на постороннего человека, лишь после вопроса как пройти в библиотеку. И охотно подсказывает. Это другая школа. Все то же самое. На посту охраны — сотрудница в синем халате. Время второй час дня. Возможно, охранник ушел на обед. И не провел со сменщицей инструктаж. Женщина охотно отвечает на бытовой вопрос.

А это кадры, снятые камерой наблюдения, в особом учебном заведении. В общежитии при уфимском интернате для детей с ограниченными возможностями. Преступнику с легкостью удалось ночью проникнуть внутрь. И совершить насилие. Педофила уже отправили за решетку. Лишь случившееся заставило директора пересмотреть подход в обеспечении безопасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известная российская актриса умерла после продолжительной болезни
Гей-паре, состоящей из отца и сына, разрешили пожениться
Знаменитый актер признался, что в детстве его изнасиловал дедушка
Путин счел 2016 год сложнее 2015-го
Террористы обстреляли российское посольство в Сирии
Курс евро упал до 63 рублей
Крушение Ту-154, день 4-й: круг причин сузился
СМИ: Две российские биатлонистки отстранены от соревнований
Шестая часть россиян дышит недопустимо грязным воздухом
Россияне назвали главные проблемы страны
Спорт
Российские звёзды на МЧМ. От Овечкина до Кузнецова Овечкин, Кузнецов, Малкин, Тарасенко, Панарин. Как выглядели нынешние российские хоккейные звёзды, выступавшие на МЧМ?
Авто
Новые маршрутки «Газель»: продажи стартовали Группа ГАЗ начала общероссийские продажи цельнометаллических микроавтобусов «Газель-Next»
Hi-Tech
Создана первая в мире «бумажная батарейка» Ученые разработали и представили революционное изобретение в сфере источников питания. Новая батарейка работает на метаболизме бактерий
Кино
Козловский, Ходченкова, Собчак и Виторган на премьере «Викинга» Специальный закрытый показ одного из самых громких российских проектов этого года состоялся при участии звезд и руководства «Первого канала»
Недвижимость
Что называют жильем комфорткласса и почему?
По всей стране стартовали акции для покупателей жилья
Ипотеку в России стали выдавать на больший срок
Искусственный снег: 25 красивых идей для дома
Леди
Праздничные прически своими руками: 8 видеоуроков Чтобы на новогодней вечеринке вы были просто неотразимы, четверо известных hair-блогеров поделились секретами создания модных праздничных причесок.
Дети
Ирина Терещенко: «Мамы боятся АКДС и БЦЖ» Прививать или не прививать — вот в чем вопрос/ А если прививать, то от чего? Перед нашими мамами и бабушками такая дилемма не стояла. В советские времена всем детям делали одни и те же прививки.
Все о ремонте
Как сделать альтернативную новогоднюю ёлку: 20 сказочных примеров
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Новогодний декор дома и участка
Идеи праздничного декора из любимых кинофильмов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь