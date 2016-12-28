В Уфе неизвестный избил школьника прямо в стенах образовательного учреждения

Мать пострадавшего вместе с полицейскими просмотрела эту запись несколько раз. Пытаясь разглядеть приметы обидчика ее сына. Безуспешно. На кадрах неизвестный человек преследует 9-классника. Когда они подходят к двери музыкальной школы завязывается драка. Избиение школьника было уже внутри помещения. У Вадима в итоге сломанный нос и сотрясение головного мозга.

Мотив нападавшего не ясен. Свидетелем нападения была эта женщина. Вахтер пыталась предотвратить избиение, но не хватило сил. Нападавший на нее вовсе не обратил внимания. Спугнуть драчуна удалось лишь директору школы. Владимир Шабаев говорит, в храме музыки это первый подобный инцидент. Все немного растерялись. Вызвать полицию оперативно не удалось. Пока звонили, пока ехали.

А вот прямого канала связи с правоохранителями просто нет. От тревожной кнопки пришлось отказаться. Слишком дорого. Мать пострадавшего считает, что выполняют школьные требования безопасности лишь чиновники в своих отчетах. По факту — школы едва ли не самые доступные учреждения с точки зрения пропускной системы. Это кадры своего рода эксперимента. Пытаемся пройти в одну из уфимских гимназий. Видно, установлены специальные магнитные замки. Но почему-то они не работают. На посту охраны — женщина, которая обращает внимание на постороннего человека, лишь после вопроса как пройти в библиотеку. И охотно подсказывает. Это другая школа. Все то же самое. На посту охраны — сотрудница в синем халате. Время второй час дня. Возможно, охранник ушел на обед. И не провел со сменщицей инструктаж. Женщина охотно отвечает на бытовой вопрос.

А это кадры, снятые камерой наблюдения, в особом учебном заведении. В общежитии при уфимском интернате для детей с ограниченными возможностями. Преступнику с легкостью удалось ночью проникнуть внутрь. И совершить насилие. Педофила уже отправили за решетку. Лишь случившееся заставило директора пересмотреть подход в обеспечении безопасности.