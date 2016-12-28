Власти Уфы выплатили компенсацию за «Ладу-Калину», утонувшую в карстовой яме

Напомним, огромный провал возник внезапно на территории междворового проезда возле дома № 193/2 по улице Интернациональной.

В него поначалу провалились два автомобиля, но один успели вытащить оказавшиеся поблизости соседи, прицепив тросом к УАЗу.

А второй — «Ладу-Калину» молодых супругов Крашенинниковых — спасти не смогли, и она ушла под воду. Спасатели достать автомобиль так и не смогли, его засосало на глубину больше 15 метров. Тогда власти сначала пообещали пострадавшей семье купить новы автомобиль, но в последствии сообщили, что лучше выплатят компенсацию.

Свое обещание власти города сдержали. Об этом корреспонденту ProUfu.ru сообщила Лариса Крашенинникова.

«Администрация города выплатила денежную компенсацию, полностью устраивающую нас. Все решили мирно, без претензий и исков. Как и обещал первый зам главы администрации Уфы Салават Хусаинов, до нового года выплатили», — поделилась радостью Лариса.

По ее словам, сумма компенсации почти сопоставима со стоимостью ново «Лада-Калины».

«Возможно, без огласки СМИ и не получилось бы ничего», — отметила Лариса в разговоре с корреспондентом ProUfu.ru.

Тем временем жильцы всех трех домов №№ 193, 193/1 и 193/2 по улице Интернациональной крайне обеспокоены состоянием им домов на стенах которых периодически появляются трещины, и просят власти города срочно рассмотреть вопрос о расселении их домов. Данный вопрос пока остается без ответа.