Олег Демченко был повторно допрошен следователями ФСБ
ПЕРМЬ, 28 декабря РИА ФедералПресс.
ПЕРМЬ, 28 декабря РИА ФедералПресс.
По данным издания «Коммерсант-Пермь», Демченко допрашивался в качестве свидетеля по делу министра транспорта Алмаза Закиева, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах одного из участников конкурса по отбору подрядчика на строительство обхода Чусового.
Впервые Демченко был допрошен 22 декабря. Тогда его доставили в УФСБ из здания органного зала, где проходили торжества, посвященные новому году.
Сегодня в пермских СМИ так же была распространена информация о том, что Демченко якобы написал заявление об отставке с поста зампреда краевого правительства. В