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21:46 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Олег Демченко был повторно допрошен следователями ФСБ

ПЕРМЬ, 28 декабря РИА ФедералПресс. Вице-премьер правительства Пермского края Олег Демченко сегодня был допрошен следователем прикамского управления ФСБ.

По данным издания «Коммерсант-Пермь», Демченко допрашивался в качестве свидетеля по делу министра транспорта Алмаза Закиева, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах одного из участников конкурса по отбору подрядчика на строительство обхода Чусового.

Впервые Демченко был допрошен 22 декабря. Тогда его доставили в УФСБ из здания органного зала, где проходили торжества, посвященные новому году.

Сегодня в пермских СМИ так же была распространена информация о том, что Демченко якобы написал заявление об отставке с поста зампреда краевого правительства. В пресс-службе губернатора эту информацию опровергли.

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