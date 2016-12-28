Олег Демченко был повторно допрошен следователями ФСБ

По данным издания «Коммерсант-Пермь», Демченко допрашивался в качестве свидетеля по делу министра транспорта Алмаза Закиева, которому инкриминируют злоупотребление служебным положением в интересах одного из участников конкурса по отбору подрядчика на строительство обхода Чусового.

Впервые Демченко был допрошен 22 декабря. Тогда его доставили в УФСБ из здания органного зала, где проходили торжества, посвященные новому году.