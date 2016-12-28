Предположительно пьяный водитель Mazda стал причиной затора в Алматы

Водитель Mazda двигался по ул. Берегового в южном направлении, от ул. Шаляпина к ул. Жандосова. Он решил собирался повернуть налево и заехать во двор. Водитель не пропустил встречную Toyota Corolla и допустил лобовое столкновение.

От удара Mazda отлетела в припаркованный BMW, после чего вернулась на свою полосу. Немного позже в иномарку на полном ходу врезалась Daewoo Nexia. Toyota, в свою очередь, отлетела в припаркованный Nissan Juke.

В результате ДТП пострадали водитель, пассажир и маленький ребенок с Corolla. Также пострадал водитель Mazda, его госпитализировали с переломами обеих ног. По словам очевидцев, он находился в сильном алкогольном опьянении.