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20:28 (мск), источник: Zakon.kz

Предположительно пьяный водитель Mazda стал причиной затора в Алматы

В Алматы произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей, сообщает корреспондент Zakon.kz.

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18
фотографий
18
фотографий

Водитель Mazda двигался по ул. Берегового в южном направлении, от ул. Шаляпина к ул. Жандосова. Он решил собирался повернуть налево и заехать во двор. Водитель не пропустил встречную Toyota Corolla и допустил лобовое столкновение.

От удара Mazda отлетела в припаркованный BMW, после чего вернулась на свою полосу. Немного позже в иномарку на полном ходу врезалась Daewoo Nexia. Toyota, в свою очередь, отлетела в припаркованный Nissan Juke.

В результате ДТП пострадали водитель, пассажир и маленький ребенок с Corolla. Также пострадал водитель Mazda, его госпитализировали с переломами обеих ног. По словам очевидцев, он находился в сильном алкогольном опьянении.

Из-за ДТП движение по ул. Берегового было парализовано.

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