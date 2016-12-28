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20:16 (мск), источник: 365info.kz

Задержанный режиссер объявил голодовку

Задержанный режиссер Талгад Жаныбеков отказался от приема пищи.

Источник: 365info.kz

Причина голодовки — «незаконный арест». Об этом написано в заявлении, опубликованном на странице режиссера в Facebook.

Разместила пост Zhanara Akhmet. По ее словам, 29-го декабря в 10.00 в Медеуском районном суде Талгаду Жаныбекову понадобится поддержка. Но что именно будут рассматривать — пока не ясно.

О задержании Талгада Жаныбекова борцами с коррупцией стало известно днем 28 декабря. Режиссер находится в изоляторе временного содержания. Задержание режиссера может быть связано с хищением денег, выделенных на съемки фильма «Феникс».

«Казахфильм» направил на эту производство этой картины 79 млн тенге. Недавно по подозрению в хищении 69 млн из этих денег был задержан известный актер Тунгышбай Жаманкулов. Он признал вину, обещал вернуть деньги и был отпущен.

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