Задержанный режиссер объявил голодовку

Причина голодовки — «незаконный арест». Об этом написано в заявлении, опубликованном на странице режиссера в Facebook.

Разместила пост Zhanara Akhmet. По ее словам, 29-го декабря в 10.00 в Медеуском районном суде Талгаду Жаныбекову понадобится поддержка. Но что именно будут рассматривать — пока не ясно.



О задержании Талгада Жаныбекова борцами с коррупцией стало известно днем 28 декабря. Режиссер находится в изоляторе временного содержания. Задержание режиссера может быть связано с хищением денег, выделенных на съемки фильма «Феникс».



«Казахфильм» направил на эту производство этой картины 79 млн тенге. Недавно по подозрению в хищении 69 млн из этих денег был задержан известный актер Тунгышбай Жаманкулов. Он признал вину, обещал вернуть деньги и был отпущен.