МЧС из-за шторма завершило в среду поиски на месте крушения Ту-154
СОЧИ, 28 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС России завершили в среду поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154
СОЧИ, 28 дек — РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС России завершили в среду поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154
В Сочи четвертый день идут
«Водолазы закончили на сегодня свою работу, потому что стемнело уже, и море начало штормить. Завтра по факту будем смотреть», — пояснил собеседник агентства.
Как ранее сообщали синоптики, в четверг в Сочи сохранится дождливая погода, ветер будет умеренный с порывами до 12 метров в секунду. При этом волнение моря в предстоящую ночь ожидается в 2−3 балла, а утром и днем в открытом море на некотором удалении от берега волнение будет 4 балла.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.