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21:45 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии «буханка» при обгоне столкнулась со «Сканией», погибли три человека

УФА, 28 дек 2016. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Туймазинском районе на 1303-м километре трассы Самара-Уфа-Челябинск произошла авария с тремя смертями.

О тяжком ДТП сообщил в своем блоге начальник УГИБДД МВД по РБ Динар Гильмутдинов.

Очевидцы показали, что водитель «буханки» решился на обгон сразу двух автомобилей — «Шевроле Лачетти» и «Мицубиси АSХ».

При выполнении маневра он столкнулся со встречным грузовиком из Самарской области. В аварии погибли водитель и два пассажира УАЗа — мужчина и женщина. На месте работают оперативные службы, подробности аварии станут известны позднее.

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