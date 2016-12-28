Четверо полицейских по делу Утеуова лишились свободы и погон

Сотрудников правоохранительных органов задержали после признательного письма бывшего полицейского Манарбека Утеуова, осужденного 3 мая 2016 года по обвинению в похищении и убийстве местного жителя Дмитрия Кима. В письме Утеуов просил прощения у родственников своей жертвы, а также обвинил свое руководство в причастности к этому и другим заказным убийствам, вымогательствам у бизнесменов, фальсификации доказательств и прочим тяжким преступлениям.

Ранее был вынесен приговор в отношении подсудимых Александра Кима, Али Кабдешева, Аслана Хайруллина и Азидуллы Баянова, которые пошли на процессуальное соглашение с прокурором, признав свою вину частично.

Таким образом, Ернар Издибаев и Нуржан Оразгалиев судом были признаны виновными в совершении преступления предусмотренным по статьям 416 ч. 4 («Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов») ст. 412, ч. 1 («Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности») УК РК, каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать государственную службу до трех лет. Оба лишены званий лейтенантов полиции.

Азамат Достанов и Ильяс Стамгалиев признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных по статьям 362, ч. 2 («Превышение власти или должностных полномочий»), ст. 369 ч. 2 («Служебный подлог») УК РК, каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией имущества в собственность государства, добытого преступным путем с пожизненным лишением права занимать государственную службу. Они также лишены специальных званий майора и лейтенанта полиции соответственно.

Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.