Четверо полицейских по делу Утеуова лишились свободы и погон
АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Городской суд № 2 города Атырау огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших полицейских, сообщает
АСТАНА, 28 дек — Sputnik. Городской суд № 2 города Атырау огласил приговор по уголовному делу в отношении бывших полицейских, сообщает
Сотрудников правоохранительных органов задержали после признательного письма бывшего полицейского Манарбека Утеуова, осужденного 3 мая 2016 года по обвинению в похищении и убийстве местного жителя Дмитрия Кима. В письме Утеуов просил прощения у родственников своей жертвы, а также обвинил свое руководство в причастности к этому и другим заказным убийствам, вымогательствам у бизнесменов, фальсификации доказательств и прочим тяжким преступлениям.
Ранее был вынесен приговор в отношении подсудимых Александра Кима, Али Кабдешева, Аслана Хайруллина и Азидуллы Баянова, которые пошли на процессуальное соглашение с прокурором, признав свою вину частично.
Таким образом, Ернар Издибаев и Нуржан Оразгалиев судом были признаны виновными в совершении преступления предусмотренным по статьям 416 ч. 4 («Фальсификация доказательств и
Азамат Достанов и Ильяс Стамгалиев признаны виновными в совершении преступлений предусмотренных по статьям 362, ч. 2 («Превышение власти или должностных полномочий»), ст. 369 ч. 2 («Служебный подлог») УК РК, каждому назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на три года с конфискацией имущества в собственность государства, добытого преступным путем с пожизненным лишением права занимать государственную службу. Они также лишены специальных званий майора и лейтенанта полиции соответственно.
Осужденные будут отбывать наказание в колонии общего режима.