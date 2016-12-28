Пенсионер из Гомеля приговорен к 5 годам ограничения свободы за дебош в автобусе

Пожилой мужчина, возвращаясь домой с танцевального вечера, устроил в городском автобусе скандал. Пенсионер был не трезв и в пути начал конфликтовать с пассажирами, угрожал ножом. Его обезвредили находившиеся в салоне транспортного средства мужчины.

За особо злостное хулиганство пенсионер приговорен к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности.