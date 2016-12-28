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22:43 (мск), источник: БЕЛТА

Пенсионер из Гомеля приговорен к 5 годам ограничения свободы за дебош в автобусе

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер из Гомеля приговорен к пяти годам ограничения свободы за дебош в автобусе, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном суде.

Пожилой мужчина, возвращаясь домой с танцевального вечера, устроил в городском автобусе скандал. Пенсионер был не трезв и в пути начал конфликтовать с пассажирами, угрожал ножом. Его обезвредили находившиеся в салоне транспортного средства мужчины.

За особо злостное хулиганство пенсионер приговорен к пяти годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение. Ранее обвиняемый не привлекался к уголовной ответственности.

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