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22:29 (мск), источник: Ежедневник.by

Волковыский бухгалтер похищала похоронные деньги

Брестским межрайонным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней уроженки г. Волковыска Гродненской области.

Источник: Ежедневник.by

Молодой девушке инкриминируется совершение преступлений по ч.3 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное в крупном размере, повторно), ч.3 ст. 211 (присвоение имущества лицом, которому оно вверено, в крупном размере, повторно) Уголовного кодекса Беларуси.

Как было установлено следствием, с июля 2012 года после получения высшего экономического образования девушка работала главным бухгалтером в обществе с ограниченной ответственности по производству гранитных изделий.

Руководитель данной компании также была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя с аналогичным видом деятельности по резке, обработке и отделке природного камня. Это было сделано для того, чтобы иметь возможность работать с физическими лицами за наличный расчет. В связи с этим она устно поручила подследственной осуществлять подготовку и заключение договоров на изготовление памятников от ее имени. Кроме того, девушка выполняла обязанности кассира-операциониста, в том числе принимала деньги от клиентов и оформляла приходно-расходные документы. Дополнительные обязанности ей компенсировалась заранее оговоренным размером зарплаты.

Начиная с февраля 2015 года, девушка стала похищать денежные средства организации посредством перевода на расчетный счет фирмы ее знакомого, который производил их обналичивание и передачу. Со слов девушки, она рассчитывала, что хозяйка не заметит недостачи, так как ее не перепроверяла. Установлены три аналогичных факта на общую сумму свыше 11 тыс. рублей. Кроме того, используя доверительные отношения с руководителем фирмы и отсутствие с ее стороны должного контроля, с марта 2015 по июль 2016 года бухгалтер стала совершать хищения денежных средств, принятых ею от заказчиков и размещенных на расчетном счету ИП (9 эпизодов).

Когда в июле 2016 года пропали 10 тыс. деноминированных рублей, директор фирмы потребовала объяснений от своей подчиненной. Также ее настораживало то, что в последнее время работница под различными предлогами не позволяла ей воспользоваться служебным компьютером, ссылаясь на сбои в программе и занятость специалистов, которые должны были устранить неполадки. Однако затем призналась, что на протяжении длительного времени завладевала денежными средствами организации, которые тратила на личные нужды.

В рамках разбирательства была выявлена общая сумма хищений в размере свыше 34 тыс. деноминированных рублей. Данный ущерб обвиняемая возместила частично.

Материалы уголовного дела изучены прокурором и направлены в суд для рассмотрения.

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