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09:25 (мск), источник: РИА Новости

Под Воронежем осудили директора интерната за гибель троих сотрудников

ВОРОНЕЖ, 28 дек — РИА Новости. Суд приговорил к 4,5 годам условно директора дома-интерната в Воронежской области, по вине которого погибли трое работников учреждения, сообщает в среду прокуратура региона.

Источник: РИА Новости

«Калачеевский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему Николаю Сиволапову. Он признан виновным в совершении преступления предусмотренного (статьей) «нарушение требований охраны труда лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Как установлено судом, в конце июля 2015 года Сиволапов, являясь директором бюджетного учреждения Воронежской области «Пригородный дом-интернат для престарелых и инвалидов», попросил трех работников устранить засор в системе канализации. Работники, по данным прокуратуры, не имели навыков выполнения таких работ, и у них не было средств индивидуальной защиты.

Один из сотрудников учреждения при помощи страховочного пояса спустился в канализационный колодец и устранил засор. Затем, поднимаясь на поверхность, под воздействием газов потерял сознание и, выскользнув из страховочного пояса, упал внутрь колодца.

«Сиволапов, руководивший работами, в нарушение требований закона не прекратил работы и допустил спуск в канализационный колодец еще двух работников, которые также потеряли сознание. Проходивший мимо сын одного из работников бросился им на помощь и остался в колодце, потеряв сознание», — информирует надзорное ведомство.

Извлек всех пострадавших из колодца 27-летний житель Калачеевского района. В итоге один из работников скончался на месте происшествия, двое других умерли в районной больнице.

«Приговором суда Сиволапову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года условно с испытательным сроком 3 года», — констатирует прокуратура. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.

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