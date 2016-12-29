Из-за ОРВИ и гриппа в Приморье частично приостановлены занятия в 123 детсадах и 26 школах

Владивосток, 29 декабря, PrimaMedia.

Из-за заболеваемости детского населения ОРВИ и гриппом в Приморье введены ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах. Так, частично приостановлены занятия в 26 школах и 123 детсадах, сообщили РИА PrimaMedia в региональном управлении Роспотребнадзора.

«С 19 по 25 декабря на территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом регистрируется выше эпидемического порога на 13,8%. Превышение эпидпорога отмечается среди детей от рождения до 6 лет. По результатам лабораторного мониторинга, в 37 случаях выявлен вирус A (H3N2), в четырех — вирус гриппа В. Наряду с вирусами гриппа циркулируют вирусы негриппозной этиологии — РС-вирусы, риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа», — уточнил представитель ведомства.

Эпидпорог заболеваемости ОРВИ и гриппом в Приморье превышен в нескольких муниципальных образованиях, в частности на территории Уссурийска — на 7,3%, Пограничного (30,7%), Михайловского (28,6%), Ольгинского (20,6%), Кировского (8%), Чугуевского (6,5%) районов.

С нарастающим итогом на территории Приморского края зарегистрировано частичное приостановление образовательного процесса в 123 детских садах, где закрыто уже 148 групп, и в 26 школах, где в период с 19 по 25 декабря были распущены ученики 41 класса. Полностью приостановлена деятельность четырех дошкольных образовательных учреждений.