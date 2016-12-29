NASA поможет «Роскосмосу» расследовать крушение «Прогресса»

Руководство «Роскосмоса» решило привлечь экспертов NASA к расследованию причин аварии ракеты «Союз-У» с транспортным кораблем «Прогресс МС-04», которая произошла 1 декабря этого года. Обращение к американским коллегам за помощью в госкорпорации объясняют особой сложностью аварии.

Расследование причин аварии «Союза-У» с «Прогрессом» длится уже более четырех недель, но до сих пор аварийная комиссия не пришла к выводу о причинах случившегося.

Обычно работа подобных госкомиссий укладывается в месяц, но в этот раз процесс затянулся, и представители «Роскосмоса» не берутся прогнозировать, когда он завершится.

— Мы собираем и анализируем огромные объемы данных по предыдущим нештатным ситуациям, в том числе из 70-х годов прошлого века. Привлекли к изучению причин аварии наших американских партнеров из NASA. Они нам сказали, что и у них не было в истории аварий, протекавших в такое сжатое время.

1 декабря носитель «Союз-У» с «Прогрессом МС-04» стартовал с Байконура к МКС. Корабль вез на станцию топливо, воду, сжатые газы, продукты питания и одежду. Нештатная ситуация произошла на 382-й секунде полета на высоте около 190 км над Тывой. Предположительно, в этот момент взорвался бак окислителя третьей ступени ракеты. Через некоторое время не сгоревшие в атмосфере обломки упали в гористой и безлюдной местности Республики Тыва. Но так как весь процесс — от первого отображения признаков аномалии приборами до полной потери связи с ракетой — уместился в сотые доли секунды, имеющихся данных оказалось недостаточно, чтобы сделать аргументированный вывод о причинах аварии.

— Американские специалисты задали ряд вопросов, которые помогут и нам, и им лучше сориентироваться в причинах случившегося, — рассказал Владимир Солнцев. — Мы моделируем разные процессы, пытаемся их интегрировать. И в итоге придем к пониманию, разработаем программу по устранению выявленных недостатков и будем двигаться дальше.